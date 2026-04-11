タレントのギャル曽根が、9日放送のTBS系バラエティ『櫻井・有吉THE夜会』（毎週木曜後10：00）に出演。同じ日に同じ病院で出産した有名人と共演した。【写真】夫＆3人の子どもたちとの家族ショットで笑顔のギャル曽根／仲良しの有名人ママとの共演ショットこの日は、「お家のお悩みを解決したい人たちの夜会」と題して放送。“片付けられない”石田純一の寝室に初潜入し、Travis Japanの川島如恵留、中村海人らが全力で部屋