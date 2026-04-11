【その他の画像・動画等を元記事で観る】5月29日(金)全国公開の『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』。このたび、メインビジュアル、予告第二弾、主題歌、追加キャストが一挙解禁となった。2000年代にテレビ放送されて以降、ファンから根強く愛され続けている『モノノ怪』。謎の男・薬売りが、人の情念や怨念が取り憑いたモノノ怪によって引き起こされる怪異を鎮めるため、諸国を巡る物語だ。その完全新作劇場版・三部作が2024年に始動