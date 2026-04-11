【モデルプレス＝2026/04/11】俳優の町田啓太が主演を務める日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（よる9時〜）が、4月11日よりスタートする。【写真】「タツキ先生は甘すぎる！」で大学生役、急成長した子役出身17歳俳優◆町田啓太主演「タツキ先生は甘すぎる！」本作は、小中学生の不登校が35万人を超え、12年連続で増加している今、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール『ユカナイ』を舞台に描く物語