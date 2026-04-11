子育て中の地雷ワード『じゃ、オレが仕事を辞めて専業主夫になってもいいよ？』 不可能なことを押しつけるモラハラ発言 口論の最中に、専業主婦なりの苦労を訴えたときなどに、夫から見下したような態度と共に発せられるひと言。妻からしてみれば、「オレと同じくらい稼いだら？」「人の苦労も知らないで自分だけつらい思いしてるアピールかよ」などと思っていると感じるはずです。 夫側は「誰