「バウンダリーのくせ」を修正するための４ステップ ここでは、僕がバウンダリーのワークショップでお伝えしている、バウンダリーのくせを直すための４ステップを紹介します。「よし、明日から変えよう」と意気ごまず、無理せずに取り組んでみてください。 STEP1 バウンダリーを知る・学ぶ ここまで読んでくださったみなさんは、バウンダリーがどんな概念であるか、「境界線」がいかに