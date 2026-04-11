来週の主な予定植田日銀総裁ECB総裁と英中銀総裁中国貿易収支にIMF世銀会合 ・IMF世銀会合米イラン戦争受け世界経済成長見通しを引き下げへ ・中国GDP1月-2月の輸出急増受け成長加速見通し、5%上回る可能性 ・中国貿易収支米イラン戦争の影響で3月の輸出は大幅鈍化の見通し ・植田日銀総裁4月会合前「最後の手がかり」原油高でタカ派化警戒 ・ラガルドECB総裁米イラン停戦でインフレ懸念後退、タカ派色緩和