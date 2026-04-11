６日からの週は、中東情勢の激化から一時停戦報道へと状況が大きく転換する「有事のボラティリティ相場」だった。週前半は、米国・イスラエル対イランの緊張緩和が見えず、トランプ大統領による合意期限（日本時間8日午前9時）を控えた警戒感が市場を支配した。特に原油価格が一時117ドル台まで急騰したことで、インフレ加速懸念から欧米中銀の利上げ期待が台頭した。一方で、エネルギー資源の輸入依存度が高い日本の交易