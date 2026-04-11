フライパンで調理してそのまま食卓に 料理をするのは楽しいし、食べるのも大好きだけれど、やはり片づけは面倒。できるだけ洗い物を減らしたい……そう思っている人は多いはず。そこでオススメなのが、フライパンごと食卓に出せるレシピ。文字どおりフライパンで調理して、そのまま出せるから、片づけがとにかくラクちん。アツアツのまま食べられるのも最高！ 人気のレシピが大集合 今回は、炒飯、ナポリタン、パエリア、プル