タレント浜村淳（91）が11日のMBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜前8・00）を休演した。前週に続き2週連続の休演。代演した同局・福島暢啓アナウンサーは冒頭「先週に引き続きまして、今週も浜村淳さんがお休みとなりました」と話し、自身が代演することを告げた。アシスタントの浪江野陽子が「浜村さんが聴いてくれてるといですけどね」と言うと、「そうですね、うれしいですけどね」と福島アナも応じた。同局は前