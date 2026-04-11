出会いも変化も増える新年度。2026年4月から始まる1年、あなたの運命はどう動く？星座×血液型で読み解いた総合運をランキングで一挙公開。新しい環境や出会いが始まる新生活シーズンだからこそ、自分の運気の流れを知っておくことが大切です。気になる順位の中に、これからの毎日を前向きにするヒントがきっと見つかるはず。全48位の中から、今回は21〜30位を公開します！■2026年4月〜2027年3月星座×血液型ランキング21位お