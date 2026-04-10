耳鼻科の診察では、画像診断が非常に重要な役割を果たします。特にCT検査をおこなうと、短時間で詳細な情報を得ることができます。今回は、耳鼻科用CT検査を受けるとどんな病気がわかるかについて「高田馬場みやの耳鼻咽喉科」の宮野先生に解説していただきました。 監修医師：宮野 一樹（高田馬場みやの耳鼻咽喉科） 埼玉医科大学医学部医学科卒業。東京大学大学院医学系研究科外科学専攻博士課程修了。東京大学医学部附