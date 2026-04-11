韓国で映画監督を集団暴行して死亡させた加害者が、YouTubeチャンネルに出演して謝罪した。これに対し、キム監督の遺族側は激しい憤りをあらわにしている。【写真】男子高生44人が女性中学生1人を1年間“襲い続けた”韓国の事件4月9日、YouTubeチャンネル「カラキュラ探偵事務所」には「私はキム・チャンミン監督の殺害犯です」と題した動画が投稿された。動画に出演した加害者の男は、「故人となられたキム・チャンミン監督と、被