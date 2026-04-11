― ダウは269ドル安と3日ぶりに反落、米イランの協議控え持ち高調整の売り優勢、ナスダックは8日続伸 ― ＮＹダウ 47916.57 ( -269.23 ) Ｓ＆Ｐ500 6816.89 ( -7.77 ) ＮＡＳＤＡＱ 22902.89 ( +80.47 ) 米10年債利回り4.319 ( +0.039 ) ＮＹ(WTI)原油 96.57 ( -1.30 ) ＮＹ金 4787.4 ( -30.6 ) ＶＩＸ指数19.23 ( -0.26 ) シカゴ日経225先物 (円建て)57385