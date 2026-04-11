週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、行列必至！並んででも食べたい人気グルメ店の「お客さんを待たせない工夫」を徹底調査！《出演》マツヤマイカ（シューイチ★セブンリポーター）杉原凜（日本テレビアナウンサー）《取材した店舗》★料理提供まで1分！角煮が人気の定食店「竈門ご飯 一穀 池袋西口店」所在地：東京都豊島区西池袋5丁目2-3 平凡立教前ビルA館営業時間： 11:00〜22:00(21:30LO