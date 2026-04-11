ある日突然、地球に“神の裁き”が下り、人類がみな幼女になってしまった――。そんな無茶苦茶すぎる設定から始まるのが、新田せん(@nittasen)さんの「みんな幼女になった世界」だ。会社員として働く傍ら漫画家としても活動する新田さんが、自身の職場経験をヒントに生み出した本作は、見た目のかわいさと中身のギャップがとにかく強烈。今回は、そんな異色作の魅力と誕生の裏側について話を聞いた。【漫画】本編を読む■かわいい