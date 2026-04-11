中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど、「日本経済は崩れたように感じる」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者は「4カ月ぶりに東京に行った。前回は紅葉の時期で、今回は桜の時期。今回は明らかに活気がなくなっていると感じた」とし、「GinzaNovo（ギンザノボ）は1階の店舗がかなり閉まっていて、6〜7階は幕で覆われていた。前回は1階で数万円もするスーツケースが売られていたのを覚えている。銀座のユニクロも人がそれほど多く