マリナーズは10日（日本時間11日）、球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（52）の功績を称えた銅像の除幕式を本拠地Tモバイル・パーク前で開催。除幕式の際に銅像のバットが折れるハプニングが起き、イチロー氏が爆笑する場面があった。イチロー氏はジョン・スタントン・オーナー、元チームメートのケン・グリフィー氏、エドガー・マルティネス氏とともに除幕式に参加。打席に入る際に右手でバットを立て