◇ナ・リーグカブス0ー2パイレーツ（2026年4月10日リグリー・フィールド）カブスの今永昇太投手（32）が10日（日本時間11日）、本拠地でのパイレーツ戦で今季3度目の先発マウンドに上がり、6回を無安打9奪三振1四球の快投。球数が100球に達し、0−0の試合展開の中で降板となり今季初勝利はならなかった。チームは今永が交代後の7回に2失点し、0―2で敗れた。試合後、会見した今永。2024年9月、自身が先発で7回を投げ、計