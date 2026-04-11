ソフトバンクの上沢が11日の日本ハム戦に先発する。日本ハム戦はこれまで通算2試合に登板し0勝1敗。他の11球団からは既に勝ち星を挙げており、勝てば史上23人目の12球団勝利となる。今季は3月27日の開幕戦で日本ハムと対戦。先発5回2/3を投げ5失点と乱れ、勝ち星はつかなかった。これまでの日本ハム戦の通算被打率は・200と悪くない。ただし、万波が苦手。同選手とは通算6打数4安打（被打率・667）、2本塁打と打ち込まれてお