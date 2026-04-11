皇室の護衛や皇居の警備を担う皇宮警察の警察学校で、入校式が行われました。関口堅太皇宮巡査（22）：不偏不党かつ公正中正に警察職務の遂行に当たることを固く誓います。10日午前10時ごろ、皇居内の道場で皇宮警察学校の入校式が行われました。皇宮警察は天皇陛下をはじめ、皇室の護衛や皇居の警備を担う警察組織で、2026年に創立140周年の節目を迎えました。直江利克皇宮警察本部長は新人の皇宮護衛官50人に対し、「伝統を心に