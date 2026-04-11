Image: Amazon.co.jp この記事は2023年10月9日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「鍵をポケットに入れていたら、ケータイにキズがついちゃった」「ズボンに穴があいちゃった」…そんな経験から生まれた「キーキーパー R」。本体は柔らかなシリコン製。鍵がすっぽり入るので、とがった部分が出る