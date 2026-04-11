現地9日ロッキーズ戦米大リーグ・パドレスの守護神、メイソン・ミラー投手の快投が止まらない。9日（日本時間10日）のロッキーズ戦に4番手で登板し、3者連続空振り三振。今季は6回1/3で16奪三振という無双ぶりに、日本人ファンにも衝撃が走っている。1-1と同点の9回、ミラーは4番手でマウンドへ。ラムフィールド、トーバー、カストロと3者連続空振り三振に仕留めた。今季は6回1/3を投げている。奪ったアウト19のうち16が三振