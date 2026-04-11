「幕末もの」と聞いて思い浮かべる大河とは、まったく違う景色になりそうだ。2028年放送の大河ドラマ『ジョン万』制作発表では、制作統括・家冨未央氏が囲み取材に応じ、2027年大河『逆賊の幕臣』から2年連続で幕末が舞台となることへの疑問に率直に回答。政治闘争ではなく、“海から見た陸”という新たな視点で描く意欲作であることを強調した。これまでの大河とは一線を画す物語に期待が高まっている。山崎賢人2028年に放送され