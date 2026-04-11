結婚後に「子どもを持つかどうか」で価値観の違いを感じた友人。夫婦で同じ未来を思い描いているつもりでも、向き合い方にズレが生じることもあります。今回は、子どもを望む気持ちを夫に伝えたところ、衝撃の反応が返ってきたエピソードをご紹介します。 夫が変わると期待していた 結婚前から、夫が子どもにあまり関心を持っていないことは分かっていました。でも、はっきり「いらない」と言われたこともなく、私が子