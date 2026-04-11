9人組ガールズグループ・NiziUのMIIHI(21)が10日、自身のインスタグラムを更新。雪の中でのMV撮影の様子を公開した。 【写真】モノトーンの美しさ＆愛らしいカメラ目線がたまらない！ 「雪の中で撮ったMV最近やっと暖かくなってきてうれしい」とつづり、雪が舞う一面の銀世界でカメラを見つめる写真を複数枚投稿。見るからに寒そうな景色だが、MIIHIは黒いダウンコートのポケットに手を入れながら