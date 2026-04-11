今回はSASUKEがベースになって誕生した「オブスタクル」にスポットを当てました。アジア大会では近代五種の一つに採用され、注目が集まっている競技。一体どんなスポーツなのでしょうか。 【写真を見る】世界で2000万人が熱狂 あの“SASUKE”がアジア大会の近代五種に!? 障害物を乗り越えて疾走！｢オブスタクル｣ 競技人口2000万人超 TBSの人気番組「SASUKE」がベースに （中村彩賀アナウンサー）