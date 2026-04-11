広島MF東俊希が海外メディアのインタビューで言及サンフレッチェ広島のMF東俊希が海外メディアのインタビューで自身の去就について「ヨーロッパからすごくいいオファーがあれば行くかもしれない」と自身の去就について語った。25歳の東は広島ユース出身で、2018年にトップチームデビュー。そこから広島一筋で250試合以上に出場してきた。米スポーツ放送局「ESPN」はJリーグで実績を残してきた東が今後ヨーロッパへ移籍するの