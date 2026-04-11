子どもにプレゼントを贈ると、たまに「こんなもの欲しくない」と言われてしまうことがあり、親は子どもの気持ちを認めてあげたい一方で「せっかく選んだのに」といった感情を抱いてしまうこともあります。そのような状況に対処する方法を心理学の専門家が紹介しています。It’s (not) a new bike! How to manage kids’ gift expectations at Christmashttps://theconversation.com/its-not-a-new-bike-how-to-manage-kids-gift-ex