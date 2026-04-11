☆中日―阪神（１４：００・バンテリンドーム）中日＝大野、阪神＝伊原開幕から苦しい戦いが続く中日はベテランの大野が今季２登板目を迎える。３７歳の左腕は今季初登板となった２日の巨人戦を９回１失点で完投勝利。１０日の阪神戦も完投勝利で２試合連続完投勝利となれば、球団では２２年の柳裕也以来４年ぶりとなる。また、３７歳６か月で２試合連続完投勝利なら、６９年に３５歳９か月でマークした小川健太郎を抜いて球団