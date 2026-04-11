フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１１日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。徳光さんは、１０日のＪＥＲＡセ・リーグで大ファンの巨人が３―２でヤクルトを破ったことを話題にした。一方でヤクルトは今季初の連敗を喫し、阪神と入れ替わって２位になったが徳光さんは、ここまでの戦いから「ヤクルト強いねホントに」と絶賛した。強さの理由を「