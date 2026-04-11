社民党の福島みずほ党首が8日、定例会見を開催。党首選を終えた6日の会見で混乱を招いたことについて、「党首選挙実施本部の仕切りで行われていた。記者会見をどうするのか、党首選挙実施本部が全て仕切っている」と釈明し、「(落選した)大椿裕子さんやラサール石井さんに対して、現場での私の配慮が足りなかった点がありました。そのことについておわびをいたします」と頭を下げたが、再び記者らとデッドヒートを繰り