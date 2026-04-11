別府競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」は初日を終えた。ガールズの3Rは新車を投入した伊藤木々音（ここね、23＝岐阜）が3着。初日3着は昨年11月の別府以来。はじける笑顔で感触の良さを語った。「逃がされちゃうかと思って焦った。初めてレースで乗った自転車の割には悪くなかったです。別府は初めて決勝に乗れた（昨年5月のルーキーシリーズ）バンクなんです。2日目も頑張りたい」相性のいい地で