建設中の北海道新幹線のトンネルに土砂が流入鉄道建設・運輸施設整備支援機構は2026年4月7日、建設中の「北海道新幹線、札樽トンネル（石倉）工区」のトンネル坑内に土砂が流入したと発表しました。【画像】えっ..！これが土砂が流入したトンネルの状況です土砂が流入したトンネル坑内の場所は北海道小樽市春香町地内の地下約200m。4月6日の19時頃、坑内において掘削面での地山の抜落ちが発生し、土砂が流入したため、掘削工事