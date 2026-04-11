気象庁は、異常気象の一因と考えられている「エルニーニョ現象」が2026年、発生する可能性が高いと発表しました。気象庁による最新の予測では、2026年の夏ごろ、エルニーニョ現象が発生する可能性が70％にまで高まっています。エルニーニョ現象は、南米・ペルー沖の赤道付近で海面水温が平年より高くなる現象です。世界の異常気象の一因と考えられていて、発生すると日本でも付近の海面水温が高くなり、発達した台風が接近しやすく