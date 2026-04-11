テレビ朝日の山本雪乃アナウンサーが１０日に自身のＳＮＳを更新。衣装ショットをアップした。インスタグラムで「衣装です来週からもよろしくお願いします」とつづり、衣装ショットを複数枚投稿。ピンクのニットにピンクのパンツをあわせた春らしいコーディネートや、花柄ワンピース姿などを披露した。この投稿にファンからは「大人の魅力」「素敵ですね」「かわいいすぎる」「髪型と衣装がめちゃくちゃ似合って素敵ですね