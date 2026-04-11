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▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・１１日５時）【宗谷地方】雨で暴風を伴う【上川地方】くもり後雨か雪【留萌地方】くもり後雨【網走地方】くもり時々晴れ【北見地方】くもり時々晴れ【紋別地方】くもり【釧路地方】くもり時々晴れ【根室地方】くもり時々晴れ【十勝地方】くもり時々晴れ【胆振地方】くもり時々雨【日高地方】くもり時々雨【石狩地方】くもり後雨か雪【空知地方】くもり後雨か雪【後志地方】くもり後雨【