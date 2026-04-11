事件があった集合住宅＝8日、大阪府和泉市大阪府和泉市の集合住宅一室で住人の母親（76）と娘（41）が殺害された事件で、ベランダには侵入されたような形跡がなかったことが11日、捜査関係者への取材で分かった。貴重品などが室内に残っていたことも判明。遺体発見時に玄関は施錠されておらず、何者かが玄関を出入りして殺害したとみて調べている。殺害されたのは和泉市、職業不詳村上和子さんと、同居する長女の社会福祉士裕