麻雀とパチンコで叩き込まれた「期待値」の考え方をベースに、株で5億円の資産を築いた某哲也さん。なるべく労力をかけず、ラクして儲けたいと、「お昼寝投資法」を編み出した。簡単なスクリーニングによる銘柄選定と、PERを見ながら売買するというシンプルなものだ。初心者でもチャレンジしやすい、お昼寝投資法を紹介する。（須賀彩子、ダイヤモンド・ザイ編集部）某哲也さん：Xアカウント@19830128to著書：『5歳から始める金融