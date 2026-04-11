北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記は、中国の王毅外相と会談し、中朝関係の発展は「共通の利益だ」と強調しました。中国外務省によりますと、金総書記は10日、平壌（ピョンヤン）で王外相と会談し、「国際情勢が激しく変動する中でも、中朝関係を絶えず深化・発展させることは共通の利益に合致する」と述べました。その上で、戦略的意思疎通を密にしていく考えを示しました。また、台湾問題を巡り「中国の立場を断固として