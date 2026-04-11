地方競馬全国協会（NAR）は、エリオネ・シャベス騎手に短期騎手免許を交付したと発表した。免許期間は4月13日から7月3日まで、大井・藤田輝信厩舎に所属。騎乗は南関東地区（浦和、船橋、大井、川崎）に限定される（他地区で行われる交流競走に出走する南関東地区所属馬に騎乗する場合を除く）。手腕に注目シャベス騎手は1984年ブラジル生まれの42歳で、2003年に騎手免許を取得。現在はスウェーデンを拠点にスカンジナビア各