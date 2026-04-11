日本コカ・コーラは、外食産業の活性化と飲食店での体験価値向上に向け、瓶コークを軸にした外食施策を2026年に強化する。栓を抜き、グラスに注いで飲むという瓶ならではの体験が、外食の時間をより印象的なものにするとみて、「パーフェクトサーブ」や認定制度「コカ・コーラ Foodmarks」の展開を広げる。2026年は重点エリアを全国10カ所に拡大し、第1弾として沖縄・那覇の複合商業施設「MAKISHI CARNIVAL」で4月30日から始める。