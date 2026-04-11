【前編を読む】ゴールドマンサックスから解雇通告。農業、林業を経て、辿り着いた現在地〈FC今治・矢野将文社長インタビュー〉民設民営スタジアムができるまで日本代表を2度のW杯へと導いた指揮官・岡田武史氏が2014年にオーナーに就任してからの12年間で四国リーグ、JFL、J3、J2と着実にカテゴリーを上げてきたFC今治。今年8月のシーズン移行前の特別大会「2026年J2・J3百年構想リーグ」では、ウエスト-Aの下位に沈んでいるが、ま