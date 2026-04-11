明仁上皇ご夫妻と、徳仁天皇ご夫妻。平成の中盤以降、この二組のご夫妻は、衝突やすれ違いを経験してきた。宮内庁担当記者を務めてきた大木賢一氏による『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』は、その様子をつぶさに描き出し、発売から2ヵ月で5刷が決まるなど、大きな話題になっている。ここでは、本書に収めきれなかったエピソードを大木氏が描く。【前編記事】《明仁天皇、美智子さまから皇太子への「容赦ない追撃」…2008年の