アメリカとイランは戦闘終結に向け、日本時間11日午後、パキスタンで直接協議を行う予定ですが、実現するかどうかは予断を許さない状況です。仲介国・パキスタンの首都イスラマバードで行われる予定の直接協議には、アメリカからはバンス副大統領が、イランからはガリバフ国会議長が団長として出席する見通しです。パキスタン外務省はイランの代表団がイスラマバードに到着したと発表しましたが、イラン国営テレビは協議について、