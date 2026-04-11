経営者の最大の才能は、セールスや商品開発といった「ゼロからイチを生む力」にあります。一方で、経理や財務といった「守りの業務」を、苦手意識を抱えたまま社長が抱え込み続けることは、会社にとって大きな機会損失です。社長が「売上をつくる仕事」に専念できる環境をどう整えるか。社外の立場から経営者の財務を支える「社外CFO」長友大典氏の著書『社外CFOになって、たちまち年収1200万円を稼ぐ方法』（すばる舎）より、中小