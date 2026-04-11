KEY TO LITの佐々木大光が主演を務める舞台『ダッドシューズ2026』が、4月16日（木）から、東京のシアター1010で上演。昨年、ケガにより惜しくも完走がかなわなかった同作の復活公演に挑むことになった。今回クランクイン！トレンドは、ダンスチーム“インビジブル”の一員・若木翔を再び演じられることに「本当に感謝しかない」と語る彼に、今の気持ちやダンスへの思いなどをじっくり語ってもらった。【写真】優しい笑顔もステ