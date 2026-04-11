フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１１日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では７日のＪＥＲＡセ・リーグで阪神・才木浩人投手がヤクルト戦でセ・リーグタイの１試合１６奪三振を記録したことを紹介した。この記録は０１年５月２４日の阪神戦で野口茂樹（中日）が達成して以来、２５年ぶり９人目。徳光さんは才木を「実にすばらしい快投ぶり