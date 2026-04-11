【モデルプレス＝2026/04/11】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」／かわさき・さくら／22）が4月14日に1st写真集『エチュード』（新潮社）を刊行。モデルプレスでは初めてセンターを務めた楽曲『17分間』をオマージュした衣装を着て感じたことや、写真集を見たメンバーからの嬉しかった言葉などについて聞いた。【インタビュー前編】【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美脚輝くトレーニングウェア姿◆川崎桜、1stソ