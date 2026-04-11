【モデルプレス＝2026/04/11】【川崎桜1st写真集「エチュード」（新潮社／4月14日刊行）インタビュー後編】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」／かわさき・さくら／22）にモデルプレスがインタビュー。後編では写真集に向けた体作りやフランスでの思い出などについて語ってもらった。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美脚輝くトレーニングウェア姿◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」初めてのソロ写真集の撮影