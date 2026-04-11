（）は予想1株利益、単位:ドル 13日（月） ゴールドマン（16.27） 14日（火） ＪＰモルガン（5.43） ジョンソン＆ジョンソン（2.69） ウェルズ・ファーゴ（1.58） シティグループ（2.66） ブラックロック（11.98） カーマックス（0.23） 15日（水） バンク・オブ・アメリカ（1.01） モルガン・スタンレー（2.97） 16日（木） ペプシコ（1.54） チャールズ・